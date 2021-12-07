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В Калужской области Боровский район вышел в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 16:33 8 691
В Калужской области Боровский район вышел в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 6 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2800 человек. Общее количество вакцинированных достигло 530 904.

Всего в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,65%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало новую статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам на 6 декабря.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Боровском районе, который обогнал Жуковский. Также сменился аутсайдер - Износковский район обогнал Кировский.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 6 декабря 2021 года:

  • Боровский район – 124,33%,
  • Жуковский район – 124,27%,
  • Медынский район – 116,83%,
  • Перемышльский район – 115,83%,
  • Бабынинский район – 112,09%,
  • Барятинский район – 110,74%,
  • Думиничский район – 109,47%,
  • Спас-Деменский район – 104,63%,
  • Козельский район – 99,55%,
  • Мещовский район – 97,91%,
  • Сухиничский район – 94,07%,
  • Ферзиковский район – 89,54%,
  • Юхновский район – 87,58%,
  • Тарусский район – 84,56%,
  • Куйбышевский район – 82,62%,
  • Мосальский район – 81,39%,
  • Жиздринский район – 80,34%,
  • Ульяновский район – 77,67%,
  • Хвастовичский район – 76,35%,
  • Калуга – 75,43%,
  • Обнинск – 75,2%,
  • Людиновский район – 73,53%,
  • Дзержинский район – 72,82%,
  • Малоярославецкий район – 72,75%,
  • Износковский район – 72,35%,
  • Кировский район – 72,28%.

Данные на 6 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 16:33 8 691
Тэги: общество вакцинация коронавирус статистика здравоохранение область
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