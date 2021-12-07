В Калужской области Боровский район вышел в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 6 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2800 человек. Общее количество вакцинированных достигло 530 904.

Всего в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,65%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало новую статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам на 6 декабря.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Боровском районе, который обогнал Жуковский. Также сменился аутсайдер - Износковский район обогнал Кировский.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 6 декабря 2021 года:

Боровский район – 124,33%,

Жуковский район – 124,27%,

Медынский район – 116,83%,

Перемышльский район – 115,83%,

Бабынинский район – 112,09%,

Барятинский район – 110,74%,

Думиничский район – 109,47%,

Спас-Деменский район – 104,63%,

Козельский район – 99,55%,

Мещовский район – 97,91%,

Сухиничский район – 94,07%,

Ферзиковский район – 89,54%,

Юхновский район – 87,58%,

Тарусский район – 84,56%,

Куйбышевский район – 82,62%,

Мосальский район – 81,39%,

Жиздринский район – 80,34%,

Ульяновский район – 77,67%,

Хвастовичский район – 76,35%,

Калуга – 75,43%,

Обнинск – 75,2%,

Людиновский район – 73,53%,

Дзержинский район – 72,82%,

Малоярославецкий район – 72,75%,

Износковский район – 72,35%,

Кировский район – 72,28%.

Данные на 6 декабря.

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