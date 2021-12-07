В Калужской области Боровский район вышел в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса
Как мы уже рассказывали, в понедельник, 6 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2800 человек. Общее количество вакцинированных достигло 530 904.
Всего в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,65%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало новую статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам на 6 декабря.
В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели в Боровском районе, который обогнал Жуковский. Также сменился аутсайдер - Износковский район обогнал Кировский.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 6 декабря 2021 года:
- Боровский район – 124,33%,
- Жуковский район – 124,27%,
- Медынский район – 116,83%,
- Перемышльский район – 115,83%,
- Бабынинский район – 112,09%,
- Барятинский район – 110,74%,
- Думиничский район – 109,47%,
- Спас-Деменский район – 104,63%,
- Козельский район – 99,55%,
- Мещовский район – 97,91%,
- Сухиничский район – 94,07%,
- Ферзиковский район – 89,54%,
- Юхновский район – 87,58%,
- Тарусский район – 84,56%,
- Куйбышевский район – 82,62%,
- Мосальский район – 81,39%,
- Жиздринский район – 80,34%,
- Ульяновский район – 77,67%,
- Хвастовичский район – 76,35%,
- Калуга – 75,43%,
- Обнинск – 75,2%,
- Людиновский район – 73,53%,
- Дзержинский район – 72,82%,
- Малоярославецкий район – 72,75%,
- Износковский район – 72,35%,
- Кировский район – 72,28%.
Данные на 6 декабря.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!