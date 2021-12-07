Парламенты Калужской области и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве

Во вторник, 7 декабря, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательными Собраниями Калужской области и Санкт-Петербурга. В церемонии, которая прошла в Санкт-Петербурге, приняли участие спикеры парламентов – Геннадий Новосельцев и Александр Бельский.

- Для Калужской области, для нашего парламента это знаменательный день, - заявил Новосельцев. - Наши регионы связывают прочные экономические, культурные связи, прямое авиационное сообщение. Всего час двадцать и калужане могут посетить нашу культурную столицу. За последний год более сорока тысяч человек воспользовались этой возможностью. Происходит постоянный культурный обмен. А сегодня мы открыли еще одну страницу нашего взаимодействия – подписание соглашения между парламентами. Я надеюсь, богатый опыт парламентаризма города Санкт-Петербурга мы возьмем себе, на калужскую землю.

Александр Бельский подтвердил, что регионы являются давними партнерами.

- Конечно, для нас важно взаимодействие на уровне парламентов, - подчеркнул он. - В этом году в Санкт-Петербурге проходили выборы в Законодательное Собрание. Выбрано шесть партий. И теперь это один из самых демократических парламентов. Его работа сейчас настроена на открытость во всем, на взаимодействие с регионами. Поэтому подписание соглашения так значимо для нас. Уверен, что наши взаимоотношения будут дружескими, теплыми и партнерскими, - сказал он.

Подписание соглашения означает, что между регионами будет осуществляться обмен законотворческим опытом, а также проектами законов, которые парламенты планируют направить в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу. Для этого предусмотрены конкретные механизмы - проведение совместных мероприятий, создание рабочих и экспертных групп.

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