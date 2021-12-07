В Калужской области закупили новое оборудование для пяти больниц
В течение 2021 года в рамках реализации национальных проектов в Калужской области закуплено новое оборудование в пять медицинских организаций. Во вторник, 7 декабря, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
- Оборудование поставлено в следующие больницы:
- Областной онкодиспансер,
- Областная детская больница,
- ЦРБ Боровского района,
- ЦМБ № 1 в Кирове,
- Больница «Сосновая роща».
- Также два первичных сосудистых отделения в Кирове и Боровске получат томографы, - заявили в министерстве здравоохранения.
В рамках нацпроектов до конца года также планируется завершить строительство нового корпуса детской областной больницы.
Ранее министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО рассказывал, что здание вместит в себя все основные медицинские блоки. Главные профили – хирургический и онкологический.
- Расширение операционного блока, отделения реанимации, в том числе для новорожденных, увеличит пропускную способность хирургического отделения, позволит резко сократить период ожидания оперативного вмешательства, снизит риски внутрибольничных инфекций и осложнений, расширить спектр оперативных вмешательств с использованием эндоскопической техники, - подчеркнул Пахоменко.
Реализацию нацпроектов в Калужской области 6 декабря обсуждали на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти, которое прошло под председательством главы региона Владислава
Шапши и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева.
Заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский рассказал, что в стадии реализации находятся 44 региональных проекта.
На эти цели направлено свыше 20,5 миллиарда рублей. И по итогам 10 месяцев средний уровень исполнения региональных проектов составил 83%.
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