В Калужской области закупили новое оборудование для пяти больниц

В течение 2021 года в рамках реализации национальных проектов в Калужской области закуплено новое оборудование в пять медицинских организаций. Во вторник, 7 декабря, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Оборудование поставлено в следующие больницы:

Областной онкодиспансер,

Областная детская больница,

ЦРБ Боровского района,

ЦМБ № 1 в Кирове,

Больница «Сосновая роща».

- Также два первичных сосудистых отделения в Кирове и Боровске получат томографы, - заявили в министерстве здравоохранения.

В рамках нацпроектов до конца года также планируется завершить строительство нового корпуса детской областной больницы.

Ранее министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО рассказывал, что здание вместит в себя все основные медицинские блоки. Главные профили – хирургический и онкологический.

- Расширение операционного блока, отделения реанимации, в том числе для новорожденных, увеличит пропускную способность хирургического отделения, позволит резко сократить период ожидания оперативного вмешательства, снизит риски внутрибольничных инфекций и осложнений, расширить спектр оперативных вмешательств с использованием эндоскопической техники, - подчеркнул Пахоменко.

Реализацию нацпроектов в Калужской области 6 декабря обсуждали на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти, которое прошло под председательством главы региона Владислава

Шапши и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева.

Заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский рассказал, что в стадии реализации находятся 44 региональных проекта.

На эти цели направлено свыше 20,5 миллиарда рублей. И по итогам 10 месяцев средний уровень исполнения региональных проектов составил 83%.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!