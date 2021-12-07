Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Шапша обсудил сотрудничество Калужской области и Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 14:55 4 516
Шапша обсудил сотрудничество Калужской области и Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым

Во вторник, 7 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША отправился в рабочую поездку в Санкт-Петербург.

В администрации города состоялась встреча Шапши с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На ней обсуждались вопросы делового сотрудничества между регионами.

Сейчас Санкт-Петербург и Калужская область готовят новую дорожную карту по развитию сотрудничества. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

На встрече были достигнуты договоренности о взаимодействии в сфере цифровой трансформации.

- Петербург сегодня – один из лидеров цифровизации в России, - отметил Беглов. - Концепции «бережливого государства», «умных поликлиник», «умного города» стали главными направлениями нашей работы. Наш опыт изучают и внедряют в других регионах.

Северная столица готова поделиться с Калужской областью опытом по созданию городского акселератора, оказывающему помощь малому и среднему бизнесу.

Кроме того, главы регионов обсудили развитие взаимодействия в сфере культуры и туризма.

- Мы готовы предложить конкретные механизмы сотрудничества в области культуры и туризма. В том числе организовать обмен выставками, – сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что у регионов большой потенциал в развитии связей между музеями и выставочными залами, а также в библиотечном и архивном деле.

- В следующем году мы начнем реставрацию объекта культурного наследия - Дома гражданского губернатора, где откроется выставочный центр Эрмитажа, – сообщил в свою очередь Владислав Шапша.

Губернатор нашей области также подчеркнул, что Петербург – одно из самых востребованных направлений у калужан, вылетающих из аэропорта в Грабцево. Пассажиропоток в этом году составил 40000 человек – это максимальное количество за последние годы.

- Нужно активнее развивать внутренний туризм и создавать для этого условия. Россияне должны иметь больше возможностей для путешествий по родной стране, - считает Беглов.

Сегодня в Санкт-Петербурге также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательными Собраниями Калужской области и Санкт-Петербурга.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 14:55 4 516
Тэги: общество область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения
Основные моменты при оформлении кредита наличными
Микрокредиты: кому это будет интересно?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru