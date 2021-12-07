Шапша обсудил сотрудничество Калужской области и Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым

Во вторник, 7 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША отправился в рабочую поездку в Санкт-Петербург.

В администрации города состоялась встреча Шапши с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На ней обсуждались вопросы делового сотрудничества между регионами.

Сейчас Санкт-Петербург и Калужская область готовят новую дорожную карту по развитию сотрудничества. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

На встрече были достигнуты договоренности о взаимодействии в сфере цифровой трансформации.

- Петербург сегодня – один из лидеров цифровизации в России, - отметил Беглов. - Концепции «бережливого государства», «умных поликлиник», «умного города» стали главными направлениями нашей работы. Наш опыт изучают и внедряют в других регионах.

Северная столица готова поделиться с Калужской областью опытом по созданию городского акселератора, оказывающему помощь малому и среднему бизнесу.

Кроме того, главы регионов обсудили развитие взаимодействия в сфере культуры и туризма.

- Мы готовы предложить конкретные механизмы сотрудничества в области культуры и туризма. В том числе организовать обмен выставками, – сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что у регионов большой потенциал в развитии связей между музеями и выставочными залами, а также в библиотечном и архивном деле.

- В следующем году мы начнем реставрацию объекта культурного наследия - Дома гражданского губернатора, где откроется выставочный центр Эрмитажа, – сообщил в свою очередь Владислав Шапша.

Губернатор нашей области также подчеркнул, что Петербург – одно из самых востребованных направлений у калужан, вылетающих из аэропорта в Грабцево. Пассажиропоток в этом году составил 40000 человек – это максимальное количество за последние годы.

- Нужно активнее развивать внутренний туризм и создавать для этого условия. Россияне должны иметь больше возможностей для путешествий по родной стране, - считает Беглов.

Сегодня в Санкт-Петербурге также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательными Собраниями Калужской области и Санкт-Петербурга.

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