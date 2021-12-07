В Калужской области привились от коронавируса 530 904 человека
В понедельник, 6 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2800 человек. Общее количество вакцинированных достигло 530 904, сообщили во вторник в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.
В больницах области остаются 138 044 дозы вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,65%.
Министерство здравоохранения Калужской области ранее опубликовало статистику за предыдущий день о вакцинации от COVID-19 по всем районам. Данных за 6 декабря пока нет.
В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, но его догоняет Боровский. Еще в трех - более чем на 90%.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 5 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 123,64%,
- Боровский район – 123,6%,
- Медынский район – 116,12%,
- Перемышльский район – 115,63%,
- Бабынинский район – 111,02%,
- Барятинский район – 110,64%,
- Думиничский район – 108,52%,
- Спас-Деменский район – 104,37%,
- Козельский район – 98,74%,
- Мещовский район – 97,47%,
- Сухиничский район – 93,57%,
- Ферзиковский район – 89,09%,
- Юхновский район – 87,39%,
- Тарусский район – 84,28%,
- Куйбышевский район – 82,48%,
- Мосальский район – 80,99%,
- Жиздринский район – 80,02%,
- Ульяновский район – 77,01%,
- Хвастовичский район – 76,2%,
- Калуга – 75,06%,
- Обнинск – 74,9%,
- Людиновский район – 72,97%,
- Дзержинский район – 72,42%,
- Малоярославецкий район – 72,34%,
- Кировский район – 71,94%,
- Износковский район – 71,85%.
Данные на 5 декабря.
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