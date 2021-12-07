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В Калужской области привились от коронавируса 530 904 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 14:28 0 535

В понедельник, 6 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2800 человек. Общее количество вакцинированных достигло 530 904, сообщили во вторник в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остаются 138 044 дозы вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,65%.

Министерство здравоохранения Калужской области ранее опубликовало статистику за предыдущий день о вакцинации от COVID-19 по всем районам. Данных за 6 декабря пока нет.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, но его догоняет Боровский. Еще в трех - более чем на 90%.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 5 декабря 2021 года:

  • Жуковский район – 123,64%,
  • Боровский район – 123,6%,
  • Медынский район – 116,12%,
  • Перемышльский район – 115,63%,
  • Бабынинский район – 111,02%,
  • Барятинский район – 110,64%,
  • Думиничский район – 108,52%,
  • Спас-Деменский район – 104,37%,
  • Козельский район – 98,74%,
  • Мещовский район – 97,47%,
  • Сухиничский район – 93,57%,
  • Ферзиковский район – 89,09%,
  • Юхновский район – 87,39%,
  • Тарусский район – 84,28%,
  • Куйбышевский район – 82,48%,
  • Мосальский район – 80,99%,
  • Жиздринский район – 80,02%,
  • Ульяновский район – 77,01%,
  • Хвастовичский район – 76,2%,
  • Калуга – 75,06%,
  • Обнинск – 74,9%,
  • Людиновский район – 72,97%,
  • Дзержинский район – 72,42%,
  • Малоярославецкий район – 72,34%,
  • Кировский район – 71,94%,
  • Износковский район – 71,85%.

Данные на 5 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 14:28 0 535
Тэги: общество вакцинация статистика область
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