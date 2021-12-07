В Калужской области привились от коронавируса 530 904 человека

В понедельник, 6 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2800 человек. Общее количество вакцинированных достигло 530 904, сообщили во вторник в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остаются 138 044 дозы вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,65%.

Министерство здравоохранения Калужской области ранее опубликовало статистику за предыдущий день о вакцинации от COVID-19 по всем районам. Данных за 6 декабря пока нет.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, но его догоняет Боровский. Еще в трех - более чем на 90%.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 5 декабря 2021 года:

Жуковский район – 123,64%,

Боровский район – 123,6%,

Медынский район – 116,12%,

Перемышльский район – 115,63%,

Бабынинский район – 111,02%,

Барятинский район – 110,64%,

Думиничский район – 108,52%,

Спас-Деменский район – 104,37%,

Козельский район – 98,74%,

Мещовский район – 97,47%,

Сухиничский район – 93,57%,

Ферзиковский район – 89,09%,

Юхновский район – 87,39%,

Тарусский район – 84,28%,

Куйбышевский район – 82,48%,

Мосальский район – 80,99%,

Жиздринский район – 80,02%,

Ульяновский район – 77,01%,

Хвастовичский район – 76,2%,

Калуга – 75,06%,

Обнинск – 74,9%,

Людиновский район – 72,97%,

Дзержинский район – 72,42%,

Малоярославецкий район – 72,34%,

Кировский район – 71,94%,

Износковский район – 71,85%.

Данные на 5 декабря.

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