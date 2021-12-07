Итоги года в Калуге: а чем вам запомнился 2021 год?

«Калужский перекресток» готовит к выпуску масштабный проект «Итоги года».

Мы расскажем о самых важных событиях 2021-го в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, спорте и других сферах.

Также в этом проекте мы хотим представить итоги года по версии читателей KP40.ru. Чем вам запомнились прошедшие почти 12 месяцев? Ждем ваши мнения в комментариях!

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