Итоги года в Калуге: а чем вам запомнился 2021 год?
«Калужский перекресток» готовит к выпуску масштабный проект «Итоги года».
Мы расскажем о самых важных событиях 2021-го в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, спорте и других сферах.
Также в этом проекте мы хотим представить итоги года по версии читателей KP40.ru. Чем вам запомнились прошедшие почти 12 месяцев? Ждем ваши мнения в комментариях!
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