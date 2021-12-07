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В Обнинск привезли 6000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 12:15 0 46
В Обнинск привезли 6000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Во вторник, 7 декабря, в прививочные пункты Обнинска поступила вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях пресс-служба клинической больницы №8.

Поступивший «Спутник Лайт» распределили по прививочным пунктам: поликлинике №1 по пр. Ленина, 85, поликлинике Центра профпатологии на Горького, 11/1, а также на здравпунктах шести спецпредприятий, и в мобильных пунктах – выездной бригаде для предприятий и стационарно-мобильной в ТЦ «Обними».

- Хочу обратить внимание жителей города на то, что сейчас уже пришло время ревакцинироваться тем, кто делал прививку в мае-июне, спустя полгода, - рассказал 6 декабря на планерке в администрации главный врач КБ№8 Олег ЯРОШЕНКО. – Начиная с мая, а также в июне мы фиксировали высокий спрос на вакцинацию. По рекомендациям Минздрава РФ и ВОЗ повторная ревакцинация в период пандемии необходима уже через шесть месяцев, поэтому проверьте дату своих первых прививок, и если прошло полгода - ждем на ревакцинацию в наших пунктах. Я уже ревакцинировался сам, также ревакцинировались все мои заместители и коллеги, у кого срок подошел. Чувствуем себя замечательно благодаря своевременной вакцинации и ревакцинации».

Врачи пояснили, что ревакцинацию можно сделать любым доступным препаратом – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «Спутник Лайт».

Также «Спутник Лайт» вновь разрешили использовать для первичной ревакцинации, отмечают в Обнинске. Однако по новым правилам при первичной вакцинации «Спутником Лайт» QR-код в личном кабинете гражданина на Госуслугах появляется не сразу, а только через 21 день после проведения прививки. Зато при ревакцинации «Спутник Лайтом» QR-код появится в личном кабинете на Госуслугах сразу, как только данные о вакцинации сотрудники поликлиники внесут в федеральный регистр. Данные о вакцинации другими препаратами также вводятся сотрудниками больницы сразу - в течение пары рабочих дней.

Ранее на планерке в правительстве Калужской области, которую провел губернатор Владислав ШАПША, рассказали, что уровень вакцинации в нашем регионе превысил общероссийские показатели.

– Ограничительные меры у нас по-прежнему действуют, - пояснил губернатор. - Задача довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения есть, и она необходима, чтобы мы в дальнейшем не сталкивались с такими жесткими пиками заболеваемости, с какими мы столкнулись этой осенью.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 12:15 0 46
Тэги: коронавирус общество здравоохранение вакцинация область
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