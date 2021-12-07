В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1075, сообщили во вторник, 7 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 200 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 60 610.

За последние сутки в нашем регионе 221 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справился 56 921 калужанин.

Вакцинированы от коронавируса 528 104 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 31 096 случаев коронавируса. За весь период - 9 864 845. Выписаны за сутки – 34 615, за весь период – 8 565 091. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 182 человека, за все время – 283 644.

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