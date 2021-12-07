В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 27,3%

В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю, с 29 ноября по 5 декабря, выросла на 27,3%. Об этом сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

За семь дней 10549 человек заболели ОРВИ. Пороговые значения превышены на 77,2%.

Самый высокий прирост заболеваемости в возрастной категории 15 лет и старше. Пороговые показатели превышены на 112,9%.

В Калуге заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 37,2%. Пороговые значения превышены на 67%.

В больницы с ОРВИ госпитализировали 32 человека.

Ранее мы сообщали, что на минувшей неделе в Калужской области выявлены первые случаи гриппа.

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