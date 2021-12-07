В Калужской области зафиксированы первые два случая гриппа

На минувшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в Калужской области зафиксированы первые за сезон два случая гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевшие – дети младше 14 лет из Калуги.

- Оба случая лабораторно подтверждены, идентифицирован вирус сезонного гриппа (H3N2), - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По последним данным ведомства, в Калужской области привито от гриппа 457 383 человека. Это примерно 45,7% от населения региона.

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