В Калужской области пропала 49-летняя женщина

В Калужской области пропала 49-летняя Наталья АННИКОВА из Обнинска. Во вторник, 7 декабря, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 4 декабря.

По информации волонтеров, она может находиться в других районах.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост – 160 см,

Худощавая,

Русые волосы с проседью,

Серые глаза,

Серая куртка,

Красный шарф,

Джинсы,

Черный с красной полосой рюкзак.

Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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