В Калужской области пропала 49-летняя женщина
В Калужской области пропала 49-летняя Наталья АННИКОВА из Обнинска. Во вторник, 7 декабря, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 4 декабря.
По информации волонтеров, она может находиться в других районах.
Опубликованы фото и приметы пропавшей:
- Рост – 160 см,
- Худощавая,
- Русые волосы с проседью,
- Серые глаза,
- Серая куртка,
- Красный шарф,
- Джинсы,
- Черный с красной полосой рюкзак.
Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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