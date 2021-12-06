Главные новости в Калужской области 6 декабря: смертельное ДТП и огни елки
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 6 декабря.
На шести улицах Калуги отключат электричество 7 декабря. Публикуем адреса.
В Калуге водитель погиб в перевернувшемся «Хендае».
Новым главным врачом городского роддома в Калуге назначена Ольга Гульченко.
В Калужской области привились от коронавируса 528 104 человека.
Количество вызовов скорой помощи снизилось до 960 в сутки.
Еще семь жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки.
В Калуге зажгли огни новогодней елки на Театральной площади.
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