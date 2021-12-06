В Калужской области привились от коронавируса 528 104 человека

В воскресенье, 5 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1183 человека. Общее количество вакцинированных достигло 528 104, сообщили в понедельник в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остаются 139 759 доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 81,2%.

Министерство здравоохранения Калужской области также опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, но его догоняет Боровский. Еще в трех - более чем на 90%.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 5 декабря 2021 года:

Жуковский район – 123,64%,

Боровский район – 123,6%,

Медынский район – 116,12%,

Перемышльский район – 115,63%,

Бабынинский район – 111,02%,

Барятинский район – 110,64%,

Думиничский район – 108,52%,

Спас-Деменский район – 104,37%,

Козельский район – 98,74%,

Мещовский район – 97,47%,

Сухиничский район – 93,57%,

Ферзиковский район – 89,09%,

Юхновский район – 87,39%,

Тарусский район – 84,28%,

Куйбышевский район – 82,48%,

Мосальский район – 80,99%,

Жиздринский район – 80,02%,

Ульяновский район – 77,01%,

Хвастовичский район – 76,2%,

Калуга – 75,06%,

Обнинск – 74,9%,

Людиновский район – 72,97%,

Дзержинский район – 72,42%,

Малоярославецкий район – 72,34%,

Кировский район – 71,94%,

Износковский район – 71,85%.

Данные на 5 декабря.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!