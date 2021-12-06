В Калуге открылся первый офис Сбербанка нового поколения

Сбербанк представил первый офис нового формата в Калуге, по адресу улица Фридриха Энгельса, дом 91. Теперь, наряду с финансовыми услугами, клиенты банка смогут воспользоваться самыми популярными решениями экосистемы Сбера.

В торжественной церемонии открытия офиса участвовали заместитель губернатора Калужской области Карина БАШКАТОВА, начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН и Управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк Андрей РУЧАЙ.

- Открытие современного офиса - важный этап, который даёт нам новые возможности для развития и, соответственно, повышение качества сервиса, - говорит Андрей Ручай. - В офисе нового поколения оборудована кофейня, где каждый клиент может не просто выпить чашку кофе, но и провести дружескую или деловую встречу. Мы создали максимально комфортные условия для наших клиентов, оборудовали офисное пространство с учётом инновационных трендов, а также выбрали удобное расположение. Для самых маленьких посетителей предусмотрен игровой уголок.

В офисе представлен полный спектр банковских услуг для физических лиц: вклады, карты, денежные переводы, кредитование, обмен валюты. Это место, в котором можно не только получить финансовые услуги, но и ознакомиться с экосистемой Сбера, узнать о преимуществах продуктов и сервисов.

Ведь сегодня Сбер – это не просто банк, а полноценная IT-компания, перечень услуг которой вышли далеко за пределы только лишь банковских.

В зоне самообслуживания офиса нового поколения установлены современные многофункциональные банкоматы. Они оснащены биометрической системой распознавания лиц и идентифицируют клиентов без паспорта. Теперь карту или телефон вовсе необязательно носить с собой.

Новые устройства самообслуживания работают быстрее. Банкоматы оснащены антибликовым покрытием, а значит клиенты, стоящие позади, не увидят, что изображено на экране.

В специально оборудованных зонах нового офиса можно протестировать устройства от SberDevices. Имеется возможность зарядить телефон, отправить посылку или получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи заказов СберЛогистики.

В офисе также можно подключиться к аудиосервису СберЗвук, и воспользоваться голосовыми помощниками. Есть возможность воспользоваться специальными предложениями от СберМаркета или Delivery Club.

Рабочие места сотрудников - мобильные. Получить необходимые услуги можно в любом месте офиса.

Новый офис также оборудован для клиентов с особенными или индивидуальными потребностями.

Этим списком того, что теперь можно получить в банковском отделении, набор услуг Сбера не ограничивается. Количество доступных продуктов здесь будет постоянно расти.





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