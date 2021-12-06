В Калужской области нацпроекты реализованы за 10 месяцев на 83%

В понедельник, 6 декабря, на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти, которое прошло под председательством главы региона Владислава Шапши и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева, обсудили реализацию национальных проектов.

Как рассказал заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский. В стадии реализации находятся 44 региональных проекта.

На эти цели направлено свыше 20,5 миллиарда рублей. И по итогам 10 месяцев средний уровень исполнения региональных проектов составил 83%.

- Полностью достигнуты показатели национального проекта «Производительность труда», - заявили в пресс-службе правительства.

Губернатор Владислав Шапша поддержал предложение Игоря Князева, адресованное руководителям всех уровней, о необходимости активнее информировать жителей области о реализации национальных проектов.

По нению руководства региона, особе внимание при этом следует обратить на мероприятия в сфере здравоохранения и демографии.

- Нельзя останавливаться только на ковидной теме, – попросил главный федеральный инспектор.

В ходе заседания Игорь Князев также отметил работу Центра управления регионом Калужской области (ЦУР), который лидирует в рейтинге Центрального федерального округа. По его словам, достигнутые результаты необходимо сохранить и в будущем.

- Это повод на самом деле не расслабляться, а, наоборот, продолжить напряженную работу, - уверен Владислав Шапша. - Действительно, это большой и слаженный коллектив. Задач и вопросов много. Эту работу нужно продолжить.

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