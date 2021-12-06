Новым главным врачом городского роддома в Калуге назначена Ольга Гульченко
В Калуге главным врачом городского роддома назначена Ольга Гульченко. Об этом сообщили в понедельник, 6 декабря, администрация областной больницы.
Ранее Гульченко была заместителем главного врача по акушерству и гинекологии в Анненках.
- Уверены, наши коллеги приобрели в вашем лице высококлассного специалиста и опытного руководителя, - говорится в сообщении больницы.
До текущего момента главным врачом городского роддома была Елена Смирнова. Пока не сообщается, где она продолжит работу.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!