Новым главным врачом городского роддома в Калуге назначена Ольга Гульченко

В Калуге главным врачом городского роддома назначена Ольга Гульченко. Об этом сообщили в понедельник, 6 декабря, администрация областной больницы.

Ранее Гульченко была заместителем главного врача по акушерству и гинекологии в Анненках.

- Уверены, наши коллеги приобрели в вашем лице высококлассного специалиста и опытного руководителя, - говорится в сообщении больницы.

До текущего момента главным врачом городского роддома была Елена Смирнова. Пока не сообщается, где она продолжит работу.

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