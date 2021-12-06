Почему Анна Савельева выпала из проекта «Худеем к Новому году»

Участница Анна Савельева

Эта неделя была тяжёлой для всей моей семьи. Я и дети заболели. Поэтому, к сожалению, из спортивных нагрузок я занималась лишь легкой дыхательной зарядкой по утрам, которой научила меня мой тренер Гульнара.

Несмотря на болезнь, я продолжаю соблюдать режим питания.

Очень жду выздоровления, чтобы с новыми силами выйти на финишную прямую.

Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина

Прошедшая неделя была непростая для Анны! Болезнь не щадит никого, но мы приложили максимальные усилия для того, чтобы выздороветь, и это у нас получилось! Конечно, для организма избавление от жировой ткани - это большой стресс, и только благодаря грамотно подобранной нутритивной поддержке получается сгладить реакцию организма. На этой неделе мы возвращаемся к уже привычному режиму!

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!