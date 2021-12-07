Этот день в истории: 7 декабря Калужскую область наградили за успехи в сельском хозяйстве

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 декабря.

1887 – в этот день юная Анна Гейер впервые выступила на ученическом музыкальном вечере. Путь в профессию был проложен. Затем Анна Александровна Гейер создала и долгие годы возглавляла одну из частных музыкальных школ Калуги. У нее учился будущий композитор С.С. Туликов.

1918 – калужский Горсовет обсудил меры по устранению недостатков в работе Хлюстинской больницы. Смертность, особенно психбольных, поразительная. Скудность пищи, отсутствие жиров. Нет лекарств. Падает дисциплина среди служащих и медперсонала.

1957 – Калужская область награждена дипломом 1-й степени Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за успехи в сельском хозяйстве (из записной книжки В.Продувнова).

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