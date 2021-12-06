Этот день в истории: 6 декабря в Калуге отпраздновали 100-летие мужской гимназии

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 декабря.

1904 - праздновалось 100-летие Калужской мужской гимназии. Мероприятие должно было быть грандиозным. Торжество перенесли на 6 декабря, день тезоименитства Николая II, удовлетворившего прошение о присвоении гимназии своего имении собиравшегося вместе с министром внутренних дел В.К.Плеве, бывшим выпускником этого учебного заведения, прибыть на юбилей. Но начавшаяся русско-японская война спутала все планы, юбиляров и гостей поздравлял калужский губернатор А.А.Офросимов. Император был в Калуге несколькими месяцами ранее, осматривая войска, отправлявшиеся на войну. Министр внутренних дел Плеве погиб в результате покушения в июле 1904 г.

1921 – родился Анатолий Эрнестович Бауэр (1921-1985), писатель, педагог, краевед. С 1959 года жил и работал в городе Малоярославце. Систематически печатал в периодической прессе статьи и очерки. Рассказы о Левитане публиковались в областных газетах, в "Неделе", в сборнике "Земляки" и др.

1921 – в деревне Думиничи Думиничского района родился Андрей Васильевич Демехин (1921-1946). Летчик, Герой Советского Союза (13.04.1944).

1989 – паспорт Министерства культуры СССР на памятник истории и культуры: усадьба Коншина и парк в Ахлебинино Перемышльского района с церковью Успения включен в Свод памятников, подлежащих охране государством.

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