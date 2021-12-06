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Калужская область выиграла экочеллендж по сохранению лесов

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 06.12.2021 11:57 0 167
Калужская область выиграла экочеллендж по сохранению лесов

Калужская область опередила другие регионы по количеству посаженных деревьев в экологической акции «Сохраним лес». Об этом 4 декабря сообщили на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». В онлайн-режиме в мероприятии, посвященном вкладу гражданского общества в достижение целей нацпроекта «Экология», принял участие министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА.

Одной из главных тем обсуждения на форуме стала волонтерская акция по посадке деревьев «Сохраним лес». Она проходит уже три года.

За это время волонтеры высадили более 150 миллионов деревьев. В 2021 году акция охватила и онлайн-пространство. С 1 по 30 ноября на территории всей России проходил масштабный экочеллендж по сохранению лесов. В течении месяца в соцсети «Вконтакте» жители регионов активно проходили задания по экологии. Это были викторины, тесты и различные необычные игры.

По итогам соревнования наиболее активными оказались жители Калужской области, что и позволило региону победить.

Министр Владимир Жипа поблагодарил активных калужан за их труд.

- Этой осенью мы высадили почти два миллиона деревьев, - заявил он. - Таких результатов удалось достичь во многом благодаря участию добровольцев. К посадкам активно подключились предприятия, школы, ВУЗы и СУЗы, большая работа проделана юными лесоводами — школьными лесничествами, а онлайн-активность в формате экочелленджа стала дополнительной мотивацией. И мы гордимся тем, что в упорной борьбе с таким густонаселенными регионами, как Москва и Подмосковье, Калужская область смогла одержать победу.

В качестве подарка Калужская область получит возможность провести экофестиваль в 2022 году.

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Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 06.12.2021 11:57 0 167
Тэги: общество экология область
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