В Калужской области чиновникам расскажут о печальном опыте коллег-коррупционеров

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 6 декабря, в Калуге на совещании в правительстве, которое провел губернатор Владислав Шапша, одной из главных тем стало обсуждение профилактики коррупции.

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ рассказал участникам заседания о том, как выявляются факты неисполнения государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдения запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

Прокурор подчеркнул, что эта работа проводилась во взаимодействии с правоохранительными органами и губернатор.

Однако, как считает Жиляков, необходимо более жесткое реагирование на факты коррупции в органах власти.

Прокурор Калужской области предложил в коллективах изучать истории конкретных должностных лиц, которые понесли наказание за коррупционные преступления. Такие примеры в качестве профилактических мер будет направлять прокуратура.

- Лицам, занимающим руководящие посты, всегда есть что терять – должностное, социальное положение, репутацию, имущество. Привлечение к ответственности и обеспечение неотвратимости наказания – ключевое направление профилактической работы, - рассказал Жиляков. - Поэтому самый хороший профилактический эффект дают реальные примеры привлечения к ответственности конкретных должностных лиц. Если сосед по кабинету задержан, заключен под стражу, отправился в колонию, потерял работу и право претендовать на нее в дальнейшем, с него взыскан ущерб, имущество арестовано, то это действует на остальных. Им становится страшно, чувство опасности обостряется, появляется серьезный сдерживающий фактор, исчезает ощущение вседозволенности.

Ранее сообщалось, что с докладом о принимаемых антикоррупционных мерах в Калужской области на этом совещании выступила заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.

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