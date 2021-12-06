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В Калужской области в декларациях чиновников не обнаружили нарушений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 13:10 1 481
В Калужской области в декларациях чиновников не обнаружили нарушений

В понедельник, 6 декабря, в Калуге на совещании в правительстве, которое провел губернатор Владислав Шапша, одной из главных тем стало обсуждение профилактики коррупции. С докладом о принимаемых антикоррупционных мерах на совещании выступила заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Карина БАШКАТОВА.

По указу президента в составе администрации губернатора создан отдел по профилактике коррупционных правонарушений. Также образована региональная комиссия по координации работы по противодействию коррупции.

Отдел по профилактике подготовил несколько десятков проектов нормативных правовых актов. Среди них - шесть областных законопроектов по вопросам противодействия коррупции.

Также ведется работа со справками о доходах руководящего состава органов исполнительной власти, местных администраций и представительных органов местного самоуправления.

Как отметили на совещании в правительстве, в 2020 и 2021 годах такие справки заполнялись надлежащим образом, основания для их проверок отсутствовали. Во всех 26 районах проведен мониторинг деятельности по профилактике коррупции.

Башкатова рассказала, что важным направлением работы является антикоррупционное просвещение.

- Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности государственных и муниципальных служащих, - заявили в правительстве.

Карина Башкатова подчеркнула, что в Калужской области сформирована необходимая нормативная база.

По ее словам, для того, чтобы профилактика коррупции приносила видимые результаты, необходимо строго соблюдать запреты и ограничения, добросовестно выполнять установленные требования, а также принимать исчерпывающие меры как разъяснительного, так и контрольного характера.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 13:10 1 481
Тэги: общество область
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