В Калужской области количество вызовов скорой помощи снизилось до 960 в сутки

За последнюю неделю в Калужской области количество вызовов скорой помощи составило около 960 в сутки. Это на четверть меньше, чем в конце октября, когда доходило до 1300 вызовов в сутки.Такие данные в понедельник, 6 декабря, назвал на совещании в правительстве министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

По его словам, отмечается стабилизация работы скорой помощи.

Количество вызовов к пациентам с коронавирусом и пневмонией - 441 в сутки. В среднем 79 человек с ковидом госпитализируют за день.

Как рассказал Пахоменко, среднее время доезда на все экстренные вызовы в Калужской области составляет 15 минут, на неотложные вызовы - 57 минут.

Губернатор Владислав ШАПША положительно оценил эту статистику. Губернатор поручил продолжить работу, отметив, что для этого есть ресурсы и возможности.

- Ее необходимо довести до абсолютно хороших результатов, хотя и сегодня видно, что эффект от проведенной работы есть, - заявил Шапша.

Наблюдается и улучшение ситуации с коронавирусом. Пахоменко сообщил, что на протяжении последних пяти недель по показателю заболеваемости COVID-19 наша область стабильно занимает 43-44 место среди других российских регионов. При этом за период с 11 ноября по 2 декабря прирост числа заболевших снизился с 3,6% до 1,5% в неделю.

По состоянию на 2 декабря Калужская область занимает 20 место среди других регионов по количеству вакцинированных от COVID-19. В последние три недели доля вакцинированных в нашей области превысила средние значения по России.

Владислав Шапша отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе действительно улучшается. На протяжении недели идет снижение количества заболевших и госпитализированных. Это, по его мнению, результат и общей динамики по стране, и тех усилий, которые были приложены в регионе, чтобы организовать вакцинацию.

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