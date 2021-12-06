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Шапша поручил усилить меры безопасности на праздниках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 10:40 7 578
Шапша поручил усилить меры безопасности на праздниках

В понедельник, 6 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил усилить меры безопасности на территории региона при проведении новогодних и рождественских праздников. Об этом он заявил на планерке в правительстве.

В праздничный период личный состав правоохранительных органов региона переведут на усиленный режим несения службы.

С начала рождественских мероприятий 6 января 2022 года и до окончания праздничных богослужений храмы возьмут под усиленную охрану.

Перед проведением массовых мероприятий места их проведения проверят кинологи. Наряды полиции будут приближены к особо важным объектам, объектам транспорта и местам массовых гуляний населения.

Планируется, что в праздничный период для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в Калужской области будет задействовано около 2000 сотрудников органов внутренних дел. К охране общественного порядка привлекут работников частных охранных организаций, членов народных дружин и казачьих обществ, Росгвардии. На особом контроле полиции - пресечение правонарушений, связанных с незаконной миграцией.

Сотрудники Управления Росгвардии по Калужской области проведут дополнительные проверки владельцев гражданского оружия, проживающих вблизи мест проведения мероприятий.

Кроме того, все объекты с массовым пребыванием людей проверят на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе праздничных торжеств и салютов организуют дежурство личного состава ГУ МЧС по Калужской области.

Также на особом контроле – несанкционированная торговля пиротехникой.

Во время совещания Владислав Шапша потребовал от глав администраций неукоснительного соблюдать рекомендации по безопасному проведению новогодних и рождественских праздников. Эта работа должна быть слаженной, а все возможные риски - минимизированы.

- Сейчас будет много и утренников, и других не столь массовых в силу эпидемиологической обстановки мероприятий, - отметил губернатор. - Но, тем не менее, важно, чтобы все прошло безопасно и люди не пострадали. Пожалуйста, внимательно к этому отнеситесь. Проведите соответствующие городские и районные комиссии. И примите необходимые решения для того, чтобы соблюдались все меры безопасности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 10:40 7 578
Тэги: общество область
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