Еще семь жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1070, сообщили в понедельник, 6 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 199 новых случаев заражения ковидом. Это самый низкий показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 60 410.

За последние сутки в нашем регионе 206 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 56 700 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 522 182 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 32 136 случаев коронавируса. За весь период - 9 833 749. Выписаны за сутки – 28 070, за весь период – 8 530 476. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 184 человека, за все время – 282 462.

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