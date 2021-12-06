В Калужской области сделал прививку от коронавируса 51% жителей

В понедельник, 6 декабря, на совещании правительства Калужской области региональный министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО рассказал о том, что 51% населения области провакцинирован от коронавируса.

По его словам, в целом по России наш регион превысил средний показатель по вакцинации населения.

Губернатор области Владислав ШАПША призвал не останавливаться на достигнутых результатах, так как должно быть провакцинировано не менее 80% взрослого населения. Также он отметил, что время доезда и качество оказываемых услуг скорой медицинской помощи стало гораздо лучше.

- Вам удалось справиться с организацией работы скорой помощи. И с временем доезда, и с качеством оказания услуг. Надо в этом направлении вам продолжить работу, - сказал губернатор. – Что касается ситуации с ковидом. Очевидно, она улучшается. У нас уже на протяжении последней недели, даже уже более чем недели, идет снижение заболеваний, снижение количества людей, которые находятся на койках в больницах. Такая же общая динамика по стране. И это результат тех усилий, которые на протяжении трех недель были нами приложены для того, чтобы организовать необходимую вакцинацию. По графику тоже было видно, что с 45 по 48 неделю мы вышли на уровень выше среднероссийского, хотя долго находились в подвале этой таблицы. Я прошу вас продолжить эту работу.

В то же время Шапша подчеркнул, что ковид не закончился

– Ограничительные меры у нас по-прежнему действуют. Задача довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения есть, и она необходима, чтобы мы в дальнейшем не сталкивались с такими жесткими пиками заболеваемости, с какими мы столкнулись этой осенью.

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