Губернатор Калужской области открыл памятник Героям-подпольщикам

В воскресенье, 5 декабря, в Людиново открыли памятник Героям-подпольщикам Алексею Шумавцову, Анатолию Апатьеву, Александру Лясоцкому, Антонине и Александре Хотеевым, зверски замученным фашистами в годы Великой Отечественной войны и всем участникам Людиновского подполья.

В церемонии открытия принимал участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Глава региона поблагодарил народного артиста России Николая Расторгуева и его Фонд за инициативу по созданию памятника.

- Символично, что открытие памятника состоялось сегодня, в День воинской славы России - 80-летия начала контрнаступления советской армии под Москвой, - отметил Владислав Шапша. – Сегодня мы были вместе с ветеранами, жителями города Людиново, в их числе - родственники и близкие люди Героев-подпольщиков.

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