План по вакцинации от коронавируса в Калужской области выполнен на 81 процент

В Калужской области план по вакцинации от коронавируса на данный момент выполнен на 81%, сообщили в воскресенье, 5 декабря, в министерстве здравоохранения региона.

Всего планируется привить 650 240 человек. На сегодняшний день в регионе 526 921 житель сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Больше всего прививаются в Боровском, Жуковском и Перемышельском районах. В отстающих идут Кировский и Износковский районы.

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