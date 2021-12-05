Пять жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1063, сообщили в воскресенье, 5 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 201 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 60 211.

За последние сутки в нашем регионе 170 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 56 494 калужанина.

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