В Калуге за неделю родились 88 детей

В Калуге за неделю, с 29 ноября по 4 декабря, появились на свет 88 малышей. Среди них было 44 девочки и 44 мальчика. Новую статистику в воскресенье, 5 декабря, опубликовали в городском управлении ЗАГС.

В нашем городе появились Аделина, Лион, Марта, Василий, Мия, Леонид и Дарина.

За это же время соединили свои судьбы 43 пары новобрачных. Всего с начала года зарегистрировано 2826 семейных пар и составлено 3993 записи акта о рождении.

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