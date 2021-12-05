Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 5 декабря

В воскресенье, 5 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 19:00.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского, Достоевского, Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевская и Герцена.

В области видео- и фотофиксация проходит в городе Тарусе на улицах Ленина и Луначарского.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларуссией, в Жуковском, Мещовском, Тарусском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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