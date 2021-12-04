Еще семь жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1058, сообщили в субботу, 4 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 206 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 60 010.

За последние сутки в нашем регионе 201 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 56 324 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 32 974 случая коронавируса. За весь период - 9 769 011. Выписаны за сутки – 35 182, за весь период – 8 471 813. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 215 человек, за все время – 280 072.

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