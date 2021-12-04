Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 4 декабря

В субботу, 4 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 19:00.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского, Достоевского, Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларуссией, в Жуковском, Бабынинском, Перемышльском, Козельском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!