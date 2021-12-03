В Калужской области врач отказался лечить ребенка с температурой

В Калужской области врач-педиатр отказался лечить ребенка с температурой, так как он был приписан к другой больнице. В пятницу, 3 декабря, об этой ситуации рассказал региональный уполномоченный по правам человека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Жительница поселка Мятлево Износковского района пожаловалась, что в их населенном пункте в амбулатории нет педиатра. Когда у женщины заболел сын, она приехала в поликлинику Медынской больницы. Однако педиатр ребенка с температурой не принял.

- Сказал, что детей, зарегистрированных в поселке Мятлево, не принимают: «Поезжайте в Износки», - пояснил Юрий Зельников.

На следующий день мама с ребенком поехала в Износки. Но, по схеме маршрутизации, пациенты педиатрического и терапевтического профилей из этого районного центра прикреплены к больнице в Юхнове.

Из Мятлево до Юхнова, как и до Износок - более 30 километров. До Медыни - 15.

- Я направил запрос министру здравоохранения Калужской области. Предложил провести проверку на предмет законности отказа в приеме больных детей, проживающих в поселке Мятлево в Медынской центральной районной больнице, - сообщил Зельников. - Кроме того, просил рассмотреть вопросы о возможности изменения схемы маршрутизации с тем, чтобы жителям Мятлево бесплатная медицинская помощь по ОМС оказывалась в Медынской ЦРБ, и сообщить, какие меры принимаются для укомплектования Мятлевской амбулатории штатными врачами.

Минздрав в ответе Зельникову сообщил, что было проведено служебное расследование: участковый врач-педиатр Медынской ЦРБ, не оказавший помощь ребенку, понес дисциплинарное взыскание. Какое именно, не указывалось.

Врача-педиатра для Мятлево ищут. В том числе и по программам «Земский доктор» и Земский фельдшер», предусматривающим выплаты и предоставление жилья. Но пока результата нет.

- А вот о возможности для мятлевских пациентов на оказание помощи в Медынской ЦРБ калужский минздрав скромно умолчал, указав только, что транспортное сообщение Мятлево - Износки – Юхнов вполне налажено, - подчеркнул Зельников. - Поэтому точку в этом обращении ставить рано: работу по защите права мятлевцев на выбор медучреждения будет продолжена.

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