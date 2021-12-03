Центр управления регионом Калужской области занял второе место в общероссийском рейтинге

В пятницу, 3 декабря, заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора Карина БАШКАТОВА и руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Калужской области Кирилл ГУРОВ вручили награды работникам этой организации.

ЦУР создали в августе 2020 года. Сотрудники занимаются оперативным решением возникающих проблем и дают ответы на запросы жителей в социальных сетях губернатора, а также на страницах ведомств и муниципалитетов.

По итогам первого квартала 2021 года калужский ЦУР вошел в десятку лучших среди 86 центров всей страны, а по итогам третьего квартала занял второе место. В ежемесячном рейтинге освящения деятельности правительства области среди регионов страны он занимает первое место 10 месяцев.

Главные направления работы калужского ЦУР – здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, ТКО, соцзащита, МФЦ и экология.

Как отмечают в Центре, калужан чаще всего волнуют вопросы, связанные с лечением коронавирусной инфекции и вакцинацией от этого заболевания, состоянием дорог, благоустройством и ЖКХ.

За 2021 год в ЦУР поступило уже больше 135 тысяч обращений. Это в два раза выше показателей прошлого года. В два раза выросло и число решенных проблем.

Поздравляя работников, Карина Башкатова заявила, что испытывает чувство гордости, когда на всероссийских совещаниях, посвященных совершенствованию цифрового диалога между властью и обществом, о Калужской области говорят, как о регионе с самыми высокими достижениями.

- Это все благодаря вам, - считает Башкатова. - Весь инструментарий создан вашими руками. Решения, в том числе и на заседаниях областного правительства, принимаются и на основании тех данных и аналитики, которые вы даете. Многое сделано, есть большие перспективы у вашей организации. Я благодарю вас за работу.

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