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Калужскую цифровизацию оценили в Беларуси

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 20:25 0 180
Калужскую цифровизацию оценили в Беларуси

В пятницу, 3 декабря, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский в режиме видеоконференции принял участие IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который проходит в белорусском городе Витебск.

Главная тема форума – «Цифровая экономика – драйвер инновационного развития региона». Участники из разных стран обсудили использование новых цифровых технологий и создание соответствующей инфраструктуры.

Калужский замгубернатора выступил на конференции «Умный регион».

Разумовский рассказал о том, что внедрение цифровых технологий в нашей стране реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В Калужской области внедряется региональная Стратегия цифровой трансформации. Планируется, что она затронет все социально-экономические сферы.

Также Разумовский рассказал, как в Калужской области применяются геоинформационные, мониторинговые и медицинские системы.

На данный момент на геопортале региона представлено 45 сервисов. Они позволяют оперативно получать информацию о ситуации на дорогах, объектах культуры, спорта, досуга и недвижимости, подлежащей налогообложению.

Разумовский также подробно остановился на платформе «Цифровой двойник города». Одна из калужских ИТ-компаний оцифровала улицу Кирова в Калуге, как пилот, для моделирования её развития.

- Уже много субъектов заинтересовалось этим проектом. Мы собираемся его также масштабировать, – заявил Дмитрий Разумовский.

На форуме в Беларуси также говорили об использовании цифровых технологий в здравоохранении: о проекте «Цельс», интерфейсе «А-мед» и системе «Единая регистратура Калужской области».

Первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Чёрный, в свою очередь, отметил что «в Калужской области создана комплексная система, которая работает на благо конкретного человека».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 20:25 0 180
Тэги: общество область дмитрий разумовский
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