Этот день в истории: 4 декабря создана артель народной вышивки в Тарусе

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 декабря.

1924 - создана артель народной вышивки в г. Тарусе. В 1964 преобразована в фабрику (из записной книжки В. Продувнова).

1926 – родился Николай Сергеевич Студёнов (4.12.1926-21.10.2013). Географ, океанограф, эколог, известный краевед. Почетный председатель Калужского регионального отделения Русского Географического общества, основатель регионального Калужского (Обнинского) отделения РГО, Почетный член Калужского Морского собрания. Автор книг о галерее видных флотоводцев и героев морских сражений, мореплавателях и исследователях Мирового океана со времен Петра I до наших дней: «Калужане – адмиралы и генералы военно-морского флота» (2012); «Флотоводец Д.Н. Сенявин» (2013), многих изданий по истории и топонимике края. Н.С. Студёнов награжден уникальным Знаком «За освоение новых Земель» (1957), медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), удостоен ордена «Гордость России» Всероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» (2010) и многими другими наградами научных обществ. Н.С. Студёнов – участник Великой Отечественной войны, умер на 87-м году жизни, 21 октября 2013 года.

Решением от 4 декабря 1991 года № 418 администрации МО «Г. Киров и Кировский район» был учрежден Кировский историко-краеведческий музей. В Решении записано: «… открыть с 1 января 1992 года городской историко-краеведческий музей как самостоятельное учреждение». Ранее, с мая 1988 года, музей назывался районным краеведческим музеем.

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