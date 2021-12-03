В пятницу, 3 декабря, в Калуге презентовали второй том сборника «Письма с фронта». Его представили министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин и начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина. Мероприятие прошло 3 декабря, когда в России отмечается День Неизвестного Солдата.

Олег Калугин отметил важность этой памятной даты и актуальность изданного сборника писем.

- Это наша благодарность всем, кто погиб на фронтах, но чьи могилы безымянны, - заявил министр. - Они все герои своей страны, память о каждом из них должна быть увековечена.

Калугин напомнил, что наш регион является исторической родиной организованного поискового движения России. Более 30 лет на территории региона традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт».

Калужские поисковики нашли и захоронили останки более 45 000 воинов. Установлены имена 5000 солдат и офицеров Красной армии. Многие из них ранее числились без вести пропавшими.

Первый том сборника «Письма с фронта» вышел в 2020 году. В новом издании - около 200 писем калужан с фронтов Великой Отечественной войны. Все они публикуются впервые.

В своих посланиях родным люди рассказывали о фронтовой повседневности, чувствах, мыслях и переживаниях, обращались с просьбами к партийным деятелям.

- Опубликованные фрагменты человеческой памяти вызывают чувство сопричастности к великой истории нашей страны, написанной судьбами и тяжелыми испытаниями военного поколения, - отметил Олег Калугин. - И каждый из нас испытывает глубокую благодарность тем, кто отстоял наше право на жизнь.

Часть тиража этого сборника передали ветеранским и общественным организациям.

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