Вице-премьер Голикова назвала Калужскую область среди регионов, где ухудшилась ситуация с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна ГОЛИКОВА в пятницу, 3 декабря, назвала Калужскую область среди четырех регионов, где в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

- Более напряженной стала эпидобстановка в 4 субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия, - приводит ее слова федеральный оперативный штаб. - В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня.

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в Калужской области выявлено 215 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимальный показатель с 17 ноября, когда были установлен рекорд за весь период пандемии.

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