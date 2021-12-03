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В Калужской области ресторанам вновь разрешили работать по ночам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 14:55 4 441
В Калужской области ресторанам вновь разрешили работать по ночам

Со 2 декабря в Калужской области организациям общественного питания вновь можно работать в ночное время – с 23:00 до 6:00. Введенный в октябре запрет не стали продлевать. Среди опубликованных в четверг постановлений правительства нет никаких новых документов по поводу коронавирусных ограничений.

В то же время продолжают действовать ограничения для детей. Несовершеннолетним калужанам до 15 декабря одним нельзя ходить в торговые, развлекательные, торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, театры, филармонии, концертные залы и кинотеатры.

Кроме того, с 15 декабря в Калужской области попасть в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны можно будет только тем, кто вакцинировался от коронавируса либо перенес эту болезнь.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 14:55 4 441
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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