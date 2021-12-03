В Калужской области привились от коронавируса 522 182 человека
В четверг, 2 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3199 человек. Общее количество вакцинированных достигло 522 182, сообщили в пятницу в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.
В больницах области остаются 147 327 доз вакцин. В основном это «Спутник V». Но с 27 ноября, по информации Минздрава, появился и препарат «Спутник Лайт».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 80,3%.
Напомним, на этой неделе министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, но его догоняет Боровский. Еще в трех - более чем на 90%.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 1 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 121,66%,
- Боровский район – 120,61%,
- Перемышльский район – 114,31%,
- Медынский район – 112,8%,
- Барятинский район – 109,32%,
- Бабынинский район – 107,62%,
- Думиничский район – 105,78%,
- Спас-Деменский район – 103,5%,
- Козельский район – 96,57%,
- Мещовский район – 94,07%,
- Сухиничский район – 91,18%,
- Ферзиковский район – 86,7%,
- Юхновский район – 86,01%,
- Тарусский район – 83,49%,
- Куйбышевский район – 81,38%,
- Мосальский район – 80,64%,
- Жиздринский район – 78,34%,
- Хвастовичский район – 74,58%,
- Ульяновский район – 74,04%
- Обнинск – 74%,
- Калуга – 73,91%,
- Людиновский район – 71,84%,
- Малоярославецкий район – 71,37%,
- Кировский район – 70,66%,
- Дзержинский район – 70,59%,
- Износковский район – 69,96%.
Данные на 1 декабря.
Данные на 2 декабря.
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