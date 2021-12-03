В Калужской области привились от коронавируса 522 182 человека

В четверг, 2 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3199 человек. Общее количество вакцинированных достигло 522 182, сообщили в пятницу в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остаются 147 327 доз вакцин. В основном это «Спутник V». Но с 27 ноября, по информации Минздрава, появился и препарат «Спутник Лайт».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 80,3%.

Напомним, на этой неделе министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе, но его догоняет Боровский. Еще в трех - более чем на 90%.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 1 декабря 2021 года:

Жуковский район – 121,66%,

Боровский район – 120,61%,

Перемышльский район – 114,31%,

Медынский район – 112,8%,

Барятинский район – 109,32%,

Бабынинский район – 107,62%,

Думиничский район – 105,78%,

Спас-Деменский район – 103,5%,

Козельский район – 96,57%,

Мещовский район – 94,07%,

Сухиничский район – 91,18%,

Ферзиковский район – 86,7%,

Юхновский район – 86,01%,

Тарусский район – 83,49%,

Куйбышевский район – 81,38%,

Мосальский район – 80,64%,

Жиздринский район – 78,34%,

Хвастовичский район – 74,58%,

Ульяновский район – 74,04%

Обнинск – 74%,

Калуга – 73,91%,

Людиновский район – 71,84%,

Малоярославецкий район – 71,37%,

Кировский район – 70,66%,

Дзержинский район – 70,59%,

Износковский район – 69,96%.

Данные на 1 декабря.

Данные на 2 декабря.

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