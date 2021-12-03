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В Калужской области 72,1% жителей подтвердили свои учетные записи на Госуслугах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 08:29 0 311
В Калужской области 72,1% жителей подтвердили свои учетные записи на Госуслугах

В Калужской области 72,1% жителей имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг. В четверг, 2 декабря, об этом на заседании круглого стола «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате» рассказал заместитель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

По его словам, количество обращений калужан на Госуслугах существенно выросло. За первые 11 месяцев 2021 года оно составило более двух миллионов.

Самые популярные электронные услуги в Калужской области – запись на вакцинацию и прием к врачу, назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка и запись в образовательное учреждение.

Как рассказал Разумовский, с прошлого года в нашей области реализуется пилотный проект Минцифры России по внедрению платформы государственных сервисов (ПГС). На данный момент переведена в электронный формат 81 массовая социально значимая услуга и принято уже около 4000 заявок.

- Мы раньше примерно по три месяца тратили рабочего времени с исполнителями на то, чтобы одну услугу перевести в электронный вид, не говоря о значительных финансовых затратах, - пояснил заместитель губернатора. - Сейчас весь этот блок на себя взяли федеральные органы власти… Такими темпами никогда в нашей стране услуги в цифровой вид не переводились.

В то же время существуют и проблемы, которые мешают дальнейшему развитию этой сферы. В их числе – отсутствие типовых административных регламентов и гибкой настройки ПГС для учета региональных потребностей, неэффективная в ряде случаев работа системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также, как отметил Разумовский, федеральное законодательство не успевает за темпами цифровизации услуг. В качестве примера он назвал получение ежегодной денежной выплаты почетным донорам, признание садового дома жилым домом. По данным вопросам нельзя получить услугу в электронном формате.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 08:29 0 311
Тэги: общество область дмитрий разумовский
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