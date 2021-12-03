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В Калуге зальют 10 уличных катков

Станислав Стрелков
Опубликовано: 03.12.2021 12:01 0 143
В Калуге зальют 10 уличных катков

10 уличных бесплатных катков должны появиться в разных районах Калуги в декабре. Правда, точной даты начала работы спортивных сооружений не могут сказать даже в городской управе. Все будет зависеть от погоды.

- На данный момент времени ни один каток еще не залит, - рассказал нам 2 декабря заместитель начальника городского управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сергей КЛИМОВ. - Чтобы начать заливать, нужна стабильно холодная погода. Температура должна держаться ниже -5 градусов в течение недели. А на катках, где нет бортов или они дырявые, необходима ещё и снежная подушка.

На открытые ледовые катки допуск будет осуществляться без ограничений. В этом году спортивные объекты, обслуживаемые силами подведомственных учреждений городской управы, появятся и в новых районах.

Адреса будущих катков в Калуге зимой 2021/22 годов:

  • Площадь Маяковского;
  • Ул. Суворова,69;
  • Ул. Маршала Жукова,3;
  • Ул. Кубяка, 2-6;
  • Ул. Ольговская,17;
  • Ул. Мстихино;
  • Пер. Чичерина, 24;
  • Ул. Георгия Амелина, д. 12 – ул. Братьев Луканиных, д. 1;
  • Ул. Никитина, 121;
  • Ул. Спартака, 9.

Единственный платный уличный каток будет на площади Маяковского. Разовое посещение обойдется в 100 рублей за 2 часа. Прокат коньков - 50 рублей.

Режим работы катка: будни с 16:00 до 22:00, выходные и праздничные дни: с 11:00 до 22:00.

На остальных уличных хоккейных коробках доступ будет свободный с 10:00 до 22:00.

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Станислав Стрелков
Опубликовано: 03.12.2021 12:01 0 143
Тэги: общество сергей климов
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