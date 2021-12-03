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В Калужской области выросли цены на овощи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 10:30 0 250
В Калужской области выросли цены на овощи

В Калужской области за неделю, с 24 ноября по 1 декабря, больше всего подорожали картофель и капуста. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. Его провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

Картофель подорожал на 2,2%, свежая капуста – на 2,1%.

Цены на вермишель выросли на 1,28%, кур охлажденных и мороженых - на 0,6%, колбасу вареную – на 0,38%, консервы мясные, 350 г – на 0,45%, молоко питьевое стерилизованное – на 1,2%.

При этом, по данным официальной статистики, в Калуге, по состоянию на 29 ноября, среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на консервы мясные, овощные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, соль, картофель. Максимальные – на сосиски, сардельки, масло сливочное, огурцы свежие.

- Дефицита продовольственных товаров на территории области нет, - отметили в правительстве.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты за период с 17 по 24 ноября оптовые цены уменьшились на бензин на 1,17%, на дизельное топливо - на 0,26%. А вот розничные цены увеличились. Бензин подорожал в среднем на 0,37%, дизельное топливо – на 0,45%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область, по состоянию на 29 ноября, занимала шестое место по бензину автомобильному (48,52 руб./л) и первое место по дизельному топливу (49,19 руб./л).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 10:30 0 250
Тэги: общество статистика цены область
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