В Калуге возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Утром в пятницу, 3 декабря, на площади Победы в Калуге прошла траурная церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

В ней приняли участие губернатор области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Василий Быкадоров, федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев, а также Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Калуги Александр Серяков, сообщили в пресс-службе правительства.

Как отметил Владислав Шапша, День неизвестного солдата является памятным днем для всех граждан нашей страны.

- В этот день чтят тех, кто выполнил свой долг перед Родиной и безвестно пал на полях сражений, - говорится в обращении главы региона. - Мы гордимся нашими героическими соотечественниками и испытываем боль из-за огромных потерь, которые понесла наша страна во время войн и конфликтов в XX веке. Ежегодно благодаря деятельности поисковых отрядов в регионе, архивной работе организаций и энтузиастов к нам возвращаются сотни неизвестных имен. Люди из разных уголков страны и мира узнают о судьбе своих без вести пропавших родственников и могут упокоить их останки. Так сохраняется память о тех, кто не пожалел жизни ради мирного и счастливого будущего своих потомков. Будем благодарны им и достойны их бессмертного подвига.

День Неизвестного Солдата в России отмечается с 2014 года. Именно 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе, на въезде в город Зеленоград, был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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