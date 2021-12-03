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Еще шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 10:50 0 559
Еще шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1051, сообщили в пятницу, 3 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 215 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель за последние две недели. Общее количество заболевших выросло до 59 804.

За последние сутки в нашем регионе 223 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 56 123 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 2 630 человек.

Вакцинированы от коронавируса 518 983 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 32 930 случаев коронавируса. За весь период - 9 736 037. Выписаны за сутки – 36 514, за весь период – 8 436 631. За последние сутки в стране от ковида умер 1 217 человек, за все время – 278 857.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.12.2021 10:50 0 559
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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