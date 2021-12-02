В Калужской области приняли бюджет на 2022 год

В четверг, 2 декабря, завершилась работа над бюджетом региона 2022 года. Депутаты Законодательного собрания области приняли его во втором и третьем чтениях.

Поправки в бюджет

Доходы бюджета в 2022 году составят 73,8 миллиардов рублей. Расходы - 79,6 миллиардов.

В 2022-2024 годах Калужская область сохранит статус региона-донора.

Бюджет сохранит социальную направленность. Расходы на социальные нужны составят 62% процента.

Во время рассмотрения бюджета во втором чтении депутаты поддержали поправки губернатора Владислава ШАПШИ. 4 миллиарда рублей, которые поступили дополнительно, пойдут на социальные нужды и важные инфраструктурные проекты.

- С 5,3 до 6,7 миллиардов рублей увеличен Дорожный фонд на следующий год, - рассказал председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - На реконструкцию и строительство очистных сооружений в Ермолино и Кирове главой региона предложено выделить дополнительно 168 миллионов рублей. На завершение проекта по комплексной малоэтажной застройке в деревне Яглово уже выделено 60 миллионов рублей. На реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды добавили 50 миллионов. А на расчистку Яченского водохранилища в Калуге на следующий год губернатор предложил дополнительно выделить 120 миллионов рублей. На возмещение части затрат на развитие и модернизацию материально-технической базы организаций потребительской кооперации ежегодно в течение трёх лет будет выделяться более 25 миллионов рублей.

Были одобрены и поправки, инициированные фракцией «Единая Россия», по увеличению финансирования программы «Чистая вода», а также обеспечения жильем детей-сирот и программы инициативного бюджетирования.

- Развитие программы инициативного бюджетирования - это очень востребовано жителями, - сказала председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА. - По 50 миллионов в год добавим на эти расходы. В итоге сумма составит 200 миллионов рублей ежегодно. Сейчас уже все муниципальные образования присоединились к этому проекту.

Изменения текущего года

На заседании депутаты скорректировали доходы в областной бюджет 2021 года в сторону увеличения на 8,125 миллиарда рублей.

- Дополнительные средства пойдут на оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Приобретение лекарственных препаратов для лечения COVID-19, выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, - отметила Ирина Яшанина.

Также увеличиваются расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам и создание новых мест в общеобразовательных организациях.

- На осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет выделено 906 миллионов рублей, - подчеркнула Ирина Яшанина. - На ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет - 60 миллионов рублей. На улучшении жилищных условий многодетных семей - 102 миллиона. На приобретение жилья детям-сиротам - 135 миллионов рублей.

На создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов выделили 203 миллиона рублей.

На 234 миллиона увеличены расходы на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилищного фонда увеличены.

Расходы на дорожную отрасль увеличены на 2,478 миллиарда рублей.

Медицинская самоотверженность

Дополнительную поддержку получат региональные медики. В закон «О ветеранах труда Калужской области» депутаты Законодательного собрания внесли изменения, которые позволят получить это звание работникам, награжденным региональной медалью «За медицинскую доблесть». Стать ветеранами труда смогут и те сотрудники, кто медаль получил еще до принятия документа.

- Это особая награда. Она появилась в условиях пандемии, - подчеркнул спикер парламента Геннадий Новосельцев. - Мы видим, как самоотверженно трудятся все это время наши медработники. Хочется выразить им за это огромную благодарность.

Водители для школьников

Заработная плата с начала следующего года также будет увеличена всем сотрудникам предприятия «Школьный автобус» и работникам Центра организации детского и молодежного отдыха «Развитие».

- У всех сотрудников «Школьного автобуса» увеличатся базовые оклады, - сообщил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Сейчас средняя зарплата на предприятии составляет около 25 000 рублей. С 1 января следующего года она вырастет до 40 тысяч. А уровень заработной платы специалистов центра «Развитие» будет не меньше, чем у работников школ.

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