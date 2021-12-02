Главные новости в Калужской области 2 декабря: конфликт с водителем скорой и 1,5 миллиона на операцию ребенку

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 2 декабря.

Калужане за два дня собрали почти 1,5 миллиона рублей на операцию трехлетнему Феде Бурлакову. Ему установят часть черепной кости уже в январе.

В Калуге на 3000 рублей оштрафовали водителя «Шкоды», который не пропустил скорую помощь. Конфликт произошел во дворе многоэтажки.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов опроверг слухи о своей отставке. Ранее появилась информация, что он может уехать в Москву или Владимир.

В Калужской области привились от коронавируса 518 983 человека. Новые данные опубликовало правительство.

Еще пять жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки.

В Калуге благоустройство склона музея космонавтики завершилось на 89%. До выпадения снега доделать все не успели.

Калужский Минздрав обеспечил ребенка дорогостоящим лекарством только после вмешательства приставов.

На трех улицах Калуги установили новые светофоры. Два из них – у школ.

54-летний мужчина погиб в сгоревшей бане. Пожар произошел ночью в Боровском районе.

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