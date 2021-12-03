Этот день в истории: 3 декабря умер архитектор, строивший знаменитые калужские здания

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 декабря.

1823 г. – в возрасте 80 лет скончался калужский губернский архитектор, титулярный советник Иван Денисович Ясныгин. Он поступил на службу 1 января 1785 г. и 37 лет проработал в Калуге. Под его руководством было закончено cтроительство Присутственных мест (1809), Гостиного двора (к 1822), почты, Хлюстинской богадельни, Троицкого собора, дома губернатора и других сооружений. Ясныгин курировал возведение Троицкого собора, для которого спроектировал первый в России купол 17 метров в диаметре без всяких побочных укреплений. По проекту Ясныгина в Калуге была также построена церковь Жен Мироносиц (1798—1804). Всего под его руководством в губернии было построено 141 кирпичное здание, в том числе здания церквей и соборов в Тарусе, Медыни, Жиздре, Мосальске. После Отечественной войны 1812 года Ясныгину пришлось восстанавливать города Боровск и Малоярославец. За год до смерти, в 1822 г. он вышел в отставку. Похоронен на Пятницком кладбище недалеко от церкви. Место захоронения утрачено.

1917 (ст. стиль) – вышел первый номер газеты «Калужская правда» (из записной книжки В.Продувнова).

1941 – в Калуге состоялось церковное торжество - открытие и освящение Николо-Козинского храма. Из церкви Георгия была доставлена чудотворная икона Калужской Божьей Матери. В ближайшие дни на колокольню Николо-Козинской церкви будут подняты семь колоколов: шесть маленьких и один большой.

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