В Калужской области привились от коронавируса 518 983 человека

В среду, 1 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3714 человек. Общее количество вакцинированных достигло 518 983, сообщили в четверг в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остаются 150 802 дозы вакцин. В основном это «Спутник V». Но с 27 ноября, по информации Минздрава, появился и препарат «Спутник Лайт».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 79,81%.

Напомним, 30 ноября министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе. Еще в трех более чем на 90%.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 30 ноября 2021 года:

Жуковский район – 121,08%,

Боровский район – 120,21%,

Перемышльский район – 113,05%,

Медынский район – 111,9%,

Барятинский район – 108,92%,

Бабынинский район – 106,81%,

Думиничский район – 104,89%,

Спас-Деменский район – 102,91%,

Козельский район – 95,87%,

Мещовский район – 93,32%,

Сухиничский район – 90,53%,

Ферзиковский район – 86,04%,

Юхновский район – 85,4%,

Тарусский район – 83,34%,

Куйбышевский район – 81,09%,

Мосальский район – 80,42%,

Жиздринский район – 77,94%,

Обнинск – 73,6%,

Калуга – 73,38%,

Ульяновский район – 73,31%,

Хвастовичский район – 72,61%,

Людиновский район – 71,51%,

Малоярославецкий район – 70,88%,

Кировский район – 70,12%,

Дзержинский район – 69,97%,

Износковский район – 69,6%.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!