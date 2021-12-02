В Калужской области привились от коронавируса 518 983 человека
В среду, 1 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3714 человек. Общее количество вакцинированных достигло 518 983, сообщили в четверг в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.
В больницах области остаются 150 802 дозы вакцин. В основном это «Спутник V». Но с 27 ноября, по информации Минздрава, появился и препарат «Спутник Лайт».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 79,81%.
Напомним, 30 ноября министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе. Еще в трех более чем на 90%.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 30 ноября 2021 года:
- Жуковский район – 121,08%,
- Боровский район – 120,21%,
- Перемышльский район – 113,05%,
- Медынский район – 111,9%,
- Барятинский район – 108,92%,
- Бабынинский район – 106,81%,
- Думиничский район – 104,89%,
- Спас-Деменский район – 102,91%,
- Козельский район – 95,87%,
- Мещовский район – 93,32%,
- Сухиничский район – 90,53%,
- Ферзиковский район – 86,04%,
- Юхновский район – 85,4%,
- Тарусский район – 83,34%,
- Куйбышевский район – 81,09%,
- Мосальский район – 80,42%,
- Жиздринский район – 77,94%,
- Обнинск – 73,6%,
- Калуга – 73,38%,
- Ульяновский район – 73,31%,
- Хвастовичский район – 72,61%,
- Людиновский район – 71,51%,
- Малоярославецкий район – 70,88%,
- Кировский район – 70,12%,
- Дзержинский район – 69,97%,
- Износковский район – 69,6%.
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