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В Калужской области привились от коронавируса 518 983 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 15:12 0 264

В среду, 1 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 3714 человек. Общее количество вакцинированных достигло 518 983, сообщили в четверг в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остаются 150 802 дозы вакцин. В основном это «Спутник V». Но с 27 ноября, по информации Минздрава, появился и препарат «Спутник Лайт».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 79,81%.

Напомним, 30 ноября министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе. Еще в трех более чем на 90%.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 30 ноября 2021 года:

  • Жуковский район – 121,08%,
  • Боровский район – 120,21%,
  • Перемышльский район – 113,05%,
  • Медынский район – 111,9%,
  • Барятинский район – 108,92%,
  • Бабынинский район – 106,81%,
  • Думиничский район – 104,89%,
  • Спас-Деменский район – 102,91%,
  • Козельский район – 95,87%,
  • Мещовский район – 93,32%,
  • Сухиничский район – 90,53%,
  • Ферзиковский район – 86,04%,
  • Юхновский район – 85,4%,
  • Тарусский район – 83,34%,
  • Куйбышевский район – 81,09%,
  • Мосальский район – 80,42%,
  • Жиздринский район – 77,94%,
  • Обнинск – 73,6%,
  • Калуга – 73,38%,
  • Ульяновский район – 73,31%,
  • Хвастовичский район – 72,61%,
  • Людиновский район – 71,51%,
  • Малоярославецкий район – 70,88%,
  • Кировский район – 70,12%,
  • Дзержинский район – 69,97%,
  • Износковский район – 69,6%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 15:12 0 264
Тэги: общество коронавирус здравоохранение область статистика вакцинация видео
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